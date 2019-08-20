Sarı kırmızı coşku

Galatasaray’a gönül veren kişilerden olan işadamı Erbil Arkın’ın organize ettiği ve The Arkın Colony Otel bünyesindeki Misty Bar’da gerçekleşen Galatasaray’ın 22. şampiyonluğunu kutlama gecesi görülmeye değerdi

Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın’ın, Galatasaray’ın 22. şampiyonluğunu kutlamak amacıyla kendisinin özel davetlileri onuruna The Arkın Colony Otel bünyesindeki Misty Bar’da düzenlediği gecede yer gök sarı kırmızı oldu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Erbil Arkın’ın ülkemizden ve Türkiye’den yaklaşık 200 civarındaki Galatasaraylı dost ve arkadaşlarının katıldığı şampiyonluk gecesinde sahne alan Mustafa Demiroğlu söylediği birbirinden hareketli şarkılarla coşkuyu tavan yaptırdı.

Geceyi organize eden Erbil Arkın yaptığı kısa konuşmada bu güzel geceye katılanlara teşekkür ederek, Galatasaray’ın şampiyonlukları yaşandığı sürece kendisinin de bu organizasyonları yapacağını belirtti.

Şampiyonluk pastasını ise Galatasaray Kulübü Divan üyesi olan Mehmet Küçük kesti.

KKTC GALATASARAYLILAR DERNEĞİ ŞAMPİYONLUK BALOSU 22 AĞUSTOS’TA

Öte yandan KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin organize ettiği 22. Şampiyonluk Balosu ise 22 Ağustos Perşembe akşamı The Arkın Colony Otel bünyesindeki The Garden Restaurant’ta yapılacak.

Geceye katılmak isteyen Galatasaraylıların biletlerini GS Storelardan ve Colony Otel bünyesindeki The House Bar’dan alabileceği bildirildi.