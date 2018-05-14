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Şamdan efsanesi Lefkoşa’da hayat buldu

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Lefkoşa, modern bir restorana kavuştu. İstanbul’un efsane restoran ve gece kulübü Şamdan, Lefkoşa’da Old Şamdan adı ile yeniden doğdu

Şamdan efsanesi Lefkoşa’da hayat buldu
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 İstanbul’un efsane restoran ve gece kulübü Şamdan, Lefkoşa’da Old Şamdan adı ile yeniden doğdu.

Bu efsaneyi adamıza taşıyan isimler ise, Türkiye’den Erhan Hasırcı ve Kuzey Kıbrıs’tan İsmail Kaya.

İsmail Kaya, 1992 yılından itibaren ünlü Etiler Şamdan’da dört yıl işletme müdürü olarak görev yapmış ve her Etiler Şamdan çalışanı ve müşterisi gibi, bu efsane işletmenin etkisinden ve bağlılığından kurtulmamış bir profesyonel olarak, Lefkoşa’da eksik olarak gördüğü, aynı tarz,nezih ve kaliteli yiyecek-içecek-servis ve eğlence hizmeti verebilecek bir restoran ve bar  konsepti ile hayata geçirmeyi karar alıyor.

Toplam dört buçuk milyon maliyetle açılışa hazırlanan mekan, Türkiye’nin en ünlü restoranlarında yetişmiş, çalışmış kişilerden oluşuyor.

Dünya mutfağından yemeklerin sunulacağı restoranda en kaliteli malzemeler kullanılacak.

 

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