Salamis’te keyifli gece

Salamis Bay Conti Resort Hotel’de sahne alan Türkiye’nin güçlü seslerinden Bülent Serttaş, seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla konukları eğlendirdi

İSMET EZEL - mazgal hendek ajans

Ramazan Bayramı eğlenceleri kapsamında Mağusa körfezinin incisi Salamis Bay Conti Resort Hotel’de sahne alan Türkiye’nin güçlü seslerinden Bülent Serttaş hem eğlendirdi hem coşturdu hem de evlenme teklifine şahitlik yaptı.

Yakışıklı gençlerimizden Erkin Karalım kız arkadaşı Pınar Yağmur’a Salamis Bay Conti Resort Hotel sahnesinde evlilik teklifi yaptı.



Gece boyunca birbirinden hareketli parçaları seslendirerek konukları yerlerinde oturtturmayan Bülent Serttaş konuklardan bol bol alkış aldı.

Bülent Serttaş sahnesi öncesinde ülkemizin değerli sanatçılarından İpek Amber sahne alarak konukları eğlenceye hazırladı.