Sabaha kadar dans

Retro Lounge’te eğlenceye mola verilmiyor

Girne’nin uğrak eğlence mekanlarından Retro Lounge geçtiğimiz Cumartesi gecesi eğlenceye doyuran mekanlar arasındaydı.

Coşku dolu gecede kabine giren DJ Ümit Akdeniz art arda çaldığı hareketli ve hit setlerle mekanın nabzını yükseltti.

Hafta içindeki yoğunluğun stresini hareketli setlerle üstlerinden atma fırsatı bulan gençlerin keyfine diyecek yoktu.

Retro’nun masalarından taşan eğlencede renkli görüntüler oluşturan misafirler, setler eşliğinde dans etmekten de geri kalmadı.

Ahmet İkidereli için hazırlanan sürpriz doğum günü partisi ile bir başka konuk için hazırlanan doğum günü pastası geceye damga vurdu.