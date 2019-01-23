Rubato turnede

“Alma Ahımı” ile büyük beğeni toplayan Rubato, yurt içi ve yurt dışında konserlerine devam ediyor

Yeni albümleri “ÜÇ”ün çıkış şarkısı “Alma Ahımı” ile büyük beğeni toplayan Rubato, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlere hız kesmeden devam ediyor.

Sezen Aksu’dan Sıla’ya ve Hüsnü Arkan’a kadar Türkiye’nin en önemli besteci ve söz yazarlarının şarkılarına yer veren Rubato’nun yeni albümünün bir diğer sürprizi ise Fatma Turgut ve Özer Arkun’un, Sezen Aksu’nun “El Gibi” şarkısına yaptıkları düet.

Tv programları ve sahne performanlarıyla dinleyicileri büyülemeye devam eden grup üyeleri, yeni şarkıların yanı sıra sevilen şarkıların yeniden yorumlarını sundukları “ÜÇ”te, arabesk tadı yoğun bir müzik ziyafeti sunuyor.

RUBATO YENİ ALBÜMÜ “ÜÇ” İLE YOLLARDA!..

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet, soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün’ün yer aldığı grubun muhteşem sahne enerjisi ve icralarıyla verecekleri konserlerin yakın tarihli programı ise şöyle;

22 Ocak – Cahide Müzikhol İstanbul

23 Ocak - Jolly Joker Ankara

24 Ocak - Haliç Kongre Merkezi İstanbul

25 Ocak - Jolly Joker Bursa

26 Ocak - La Kultura İsviçre

29 Ocak – Cahide Müzikhol İstanbul

30 Ocak - Senfoni Bistto Gaziantep