Rubato ile bol eğlenceli iki gece

Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı, şarkılarıyla misafirlerin içini ısıttı

Şarkıları ve yorumları ile son dönemin en beğenilen sanatçılar arasında yer alan Rubato, geçtiğimiz cuma ve cumartesi gecesi iki gece art arda Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerinin içini ısıttı.

İbrahim Tatlıses’ten ‘Dertler Derya’, Neşet Ertaş’tan ‘Yalan Dünya’,Ahmet Kaya’dan ‘Kum gibi’ parçalarıyla konuklarını efkarlandıran Rubato, bir taraftan da ‘Fidayda’ ve 9/8’lik Roman havalarıyla misafirlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden Rubato, Merit Lefkoşa Hotel &Casino’da konser veriyor olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek sahneden ayrıldı.