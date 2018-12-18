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Rubato ile bol eğlenceli iki gece

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Anadolu müziğinin oda orkestrası Rubato, Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı, şarkılarıyla misafirlerin içini ısıttı

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Rubato ile bol eğlenceli iki gece
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Şarkıları ve yorumları ile son dönemin en beğenilen sanatçılar arasında yer alan Rubato, geçtiğimiz cuma ve cumartesi gecesi iki gece art arda Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerinin içini ısıttı.

İbrahim Tatlıses’ten ‘Dertler Derya’, Neşet Ertaş’tan ‘Yalan Dünya’,Ahmet Kaya’dan ‘Kum gibi’ parçalarıyla konuklarını efkarlandıran Rubato, bir taraftan da ‘Fidayda’ ve 9/8’lik Roman havalarıyla misafirlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden Rubato, Merit Lefkoşa Hotel &Casino’da konser veriyor olmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek sahneden ayrıldı.

 

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