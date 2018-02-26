Rotary Club’lılar sosyal sorumluluk projeleri için buluştu

Rotary Club üyeleri 113. Uluslararası Yıldönümünü kutlarken, Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney taraflarından gelen iş insanları ve yöneticileri daha önce katkıda bulunduğu birçok sosyal sorumluluk projeleri hakkında fikir alışverişi yaptılar

Kıbrıs’ta insani yardım sağlamak, barışı geliştirmek ve yüksek yaşam standartlarını teşvik etmek için iş dünyasının liderlerini bir araya getiren Rotary Club adanın eğlence mekânlarından Maxim Royal’de 113.cü Uluslararası Yıldönümünü kutladı.

Zengin kokteyl ile başlayan sıcak karşılama sırasında Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney taraflarından gelen iş insanları ve yöneticileri daha önce katkıda bulunduğu birçok sosyal sorumluluk projeleri hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Hizmet ve kalite anlayışı ile kısa sürede KKTC’nin gözbebeği olan Maxim Royal; sunduğu enfes lezzetleri ile meşhur olduğu sır değil. Konuklara olağanüstü gastronomik eğlence yaşatan gecede; arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı yardım amacı ile kurulan kulüp üyeleri; Evrim ve Burcu’nun seslendirmiş olduğu ‘’eski İstanbul’’ şarkılarıyla coştular.

Bill Gates gibi gözde üyelere sahip Uluslararası Rotary Kulübü’nün Kıbrıs’taki temsilcileri gecenin ilerleyen saatlerinde topluma hizmet projelerinde aktif iştirak eden merhametli insanları ödüllendirdiler ve gelecekte de dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirmeye devam edeceklerini söylediler.