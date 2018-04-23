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Rocks’ta Gülben Ergen neşesi

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Rocks Otel’de iki gece Mehmet Ali Erbil’le aynı sahneyi paylaşan Gülben Ergen neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış alırken, konserlerinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi

Rocks’ta Gülben Ergen neşesi
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Ünlü sanatçı Gülben Ergen, iki gece üst üste ülkemizde konser verdi. Rocks Otel’de Mehmet Ali Erbil’le aynı sahneyi paylaşan Gülben Ergen, hem eğlendi hem eğlendirdi.

Gülben Ergen, konserlerinde hem yeni hem eski şarkılarını Rocks Otel konukları için seslendirdi.

Göz alıcı güzelliği ve enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Raissa Vanessa imzalı kıyafetiyle de göz doldurdu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’le aynı sahneyi paylaşan Gülben Ergen, neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen, Kıbrıs’ta olmaktan ve Kıbrıslı dinleyicilere konser vermekten çok mutlu olduğunu belirtti.

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