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Rober Hatemo ile gümbür gümbür eğlence

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The Savoy Hotel’de sahne alan Rober Hatemo, birbiriden hareketli parçalarla konukları oynatarak gümbür gümbür bir gece yaşanmasını sağladı

Rober Hatemo ile gümbür gümbür eğlence
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Rober Hatemo Cumartesi akşamı The Savoy Hotel’de sahne alarak yine unutulmaz bir geceye imza attı. Hatemo konserinde sevenlerine coşku dolu bir gece yaşattı.

Davullu zurnalı, halaylı gecede izleyenlere oturma yasağı uygulayan sempatik şarkıcı Hatemo, “Senden çok var ” Giden candan gidiyor  “Beyaz ve Sen”den aktardığı fantezi tarzındaki şarkılarıyla konuklarından bol bol alkış aldı.

Konukların da hareketli parçalarla masalarının yanında oynamasıyla oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı gecenin sonunda Rober Hatemo’ya konuklardan sevgi seli oldu.

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