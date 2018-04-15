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Rita Ora yeşil elbisesiyle büyüledi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Almanya'da katıldığı ödül töreninde kırmızı halının yıldızı oldu. Ora'nın cesur yeşil elbisesi, Jennifer Lopez'in yıllar önce giydiği ikonik elbiseyi hatırlattı

Rita Ora yeşil elbisesiyle büyüledi
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İngiliz şarkıcı Rita Ora, Almanya’da düzenlenen 2018 Echo Ödül Töreni’ne (müzik ödülleri) katıldı. 27 yaşındaki şarkıcı, kırmızı halının yıldızı oldu. Ünlü şarkıcının cesur yeşil elbisesi, kırmızı halının en dikkat çeken ismi olmasını sağladı. Bacaklarını tamamen ortaya çıkaran elbisesiyle Ora, zaman zaman poz verirken zorluk yaşadı. Ora’nın elbisesi Versace imzası taşırken, ayakkabıları ise Giuseppe Zanotti tasarımıydı. Ora'nın elbisesi 2000 yılında Jennifer Lopez'in 42. Grammy Ödül Töreni'nde giydiği elbiseyi hatırlattı.

Ora'nın, yıllar sonra Lopez'i taklit ettiği konuşuldu.

O elbise de yine Versace imzalıydı. Grammy Müzesi'nde sergilenen elbise, ödül törenlerinin en ikonik elbiseleri arasındaki yerini almıştı.

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