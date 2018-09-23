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Rihanna’ya yeni görev

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Tasarımcılığa soyunan ve son olarak New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasıyla adından söz ettiren Rihanna'ya ülkesi tarafından yeni bir elçilik verildi

Rihanna’ya yeni görev
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya memleketi Barbados'da hükümet tarafından yeni bir elçilik unvanı verildi.

BBC'nin haberine göre, asıl adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, Barbados hükümetince ülkesinin Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi atandı.

Rihanna, yeni elçilik unvanıyla Barbados'da eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Rihanna'nın ülkesini çok seven, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına hayırda bulunan bir sanatçı olduğunu belirterek, kendisine elçilik sıfatını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi

Ülkesinin 2008 yılından bu yana kültür elçisi olan Rihanna, "bu prestijli unvanın kendisini çok onurlandırdığı" açıklamasını yaptı. 

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