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Retro’ya Müge damgası

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Retro Lounge’de geçtiğimiz hafta sonu setleriyle konukları eğlendiren DJ. Müge Ökmen, konulara unutulmaz anlar yaşattı

Retro’ya Müge damgası
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Girne nin gözdesi Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonu DJ Müge Ökmen’ i konuk etti.

Erken saatlerde setin başına geçen Müge Ökmen yaklaşık 5 saat boyunca konulara unutulmaz anlar yaşattı. Çaldığı parçaların yanı sıra kendine özgü sahne şovlarıyla da gelen konuklardan tam not alan Ökmen’in şık ve Retro’ya özel seksi kostümü ise dikkatleri bir o kadar daha üstüne çekti. Hem göze hem kulağa hitap eden Müge Ökmen Retro severlere müzik ve eğlence dolu anlar yaşattı.

Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise gece içinde Müge Ökmen e eşlik etmeyi ihmal etmedi.

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