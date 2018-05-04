Retro’ya Müge damgası

Retro Lounge’de geçtiğimiz hafta sonu setleriyle konukları eğlendiren DJ. Müge Ökmen, konulara unutulmaz anlar yaşattı

Girne nin gözdesi Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonu DJ Müge Ökmen’ i konuk etti.

Erken saatlerde setin başına geçen Müge Ökmen yaklaşık 5 saat boyunca konulara unutulmaz anlar yaşattı. Çaldığı parçaların yanı sıra kendine özgü sahne şovlarıyla da gelen konuklardan tam not alan Ökmen’in şık ve Retro’ya özel seksi kostümü ise dikkatleri bir o kadar daha üstüne çekti. Hem göze hem kulağa hitap eden Müge Ökmen Retro severlere müzik ve eğlence dolu anlar yaşattı.

Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise gece içinde Müge Ökmen e eşlik etmeyi ihmal etmedi.