Retro’da şov dolu gece

Düzenlediği organizasyonlarla eğlence hayatına yön veren Retro Lounge yine muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yaptı

Girne’nin en uğrak eğlence mekanı Retro Lounge yine harika bir organizasyon ile eğlence severleri ağırladı.

Absolut Night Party kapsamında düzenlenen gecede Aphrodite Girls’ın Retro’ya özel dans şovları, izleyenlerin nefesini keserken, güzel mankenler de Absolute ile hazırlanan özel kokteyl ikramları müşterilere dağıttı.

DJ Ümit Akdeniz’in birbirinden hareketli setlerine eşlik eden konuklar bir an olsun yerlerinde durmadı.

Coşkunun ve temponun bir an olsun bile düşmediği gecede eğlence severlerin keyfine diyecek yoktu.

Retro Lounge Direktörü Gamze Yücel ise gecenin ilerleyen saatlerinde setin başına geçip eğlencenin ritmine yön verirken, DJ’likte de hünerli olduğunu gözler önüne serdi.