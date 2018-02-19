Retro’da Sevgililer Günü coşkusu yaşandı

Retro Lounge’de 14 Şubat Sevgililer Günü, DJ Ümit Akdeniz’in setleri, Aphrodite Girls’ün Retro’ya özel dans şovları ve mekanın geceye özel sürprizleriyle coşku içinde geçti

14 Şubat Sevgililer Günü, Girne’deki Retro Lounge’de yine eğlence dolu saatler yaşandı. Sevgilisi olan da olmayan da 14 Şubat’ı mekanda doyasıya eğlenerek geçirdi.

Retro’da hem Anti hem Valenti konsepti ile güzel bir geceye imza atıldı. Gelen konuklara girişte Retro’ya özel shot ikramları yapıldı. Gece içinde ise sürprizler bir an olsun bitmedi. Aphrodite Girls’ün Retro’ya özel dans şovları ise gelen konukları büyüledi.

Mekanın DJ’i Ümit Akdeniz Retro’ya özgü müzik tarzı ile eğlenceye farklı bir boyut kazandırmayı yine başardı. Eğlenceye doymayan Retro, Girne gecelerine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Mekan sahipleri ve aynı zamanda Kıbrıs’ın tanınmış çifti Gamze Yücel ve Özkan Kurşun ise 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kendi mekanlarında kutladı.