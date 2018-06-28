Retro’da kırmızılı gece

Retro Lounge’te Beefather Night adı altında düzenlenen partide eğlence adeta tavan yaptı

Girne’nin eğlencede adından söz ettiren mekanı Retro Lounge kırmızılara büründü. Beefather Night adı altında düzenlenen partide eğlence adeta tavan yaptı.

Yoğun bir katılımla geçen partide Aphrodite Girls’in birbirinden güzel dansçıları ve modelleri yer aldı. Dansçıların sahne performanslarının yanı sıra Retro’ya özel kostümleri de dikkat çekti.

Çok özel dans şovları ve özel kırmızı kostümleri ile Retro o gece tabiri caizse alev aldı. Aphrodite Girls’ın birbirinden güzel modelleri ise geceye girişte gelen konuklara shot ikram etti. Eğlencenin müziğin ve coşkunun dolu dolu yaşandığı partide setlerin başında DJ Ümit Akdeniz vardı. DJ Ümit Akdeniz’in muhteşem performansı ise gözlerden kaçmadı.