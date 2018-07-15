Retro’da eğlence tam gaz

Retro Lounge’da Beefather Night Party kapsamında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü

Girne’nin eğlencedeki tartışmasız bir numaralı mekanı Retro Lounge’da geçtiğimiz hafta sonu renkli görüntüler yaşandı. Beeafather’ın birbirinden güzel modelleri o gece düzenlenen etkinlikte gelen konuklara Beefather ile yapılan özel shotları ikram etti. Enerjik ve güleryüzlü tavırlarıyla dikkat çeken modeller daha gece başlamadan gelen konukların içini ısıtmayı başardı. İlerleyen saatlerde ise Türkiye’den özel olarak gelen profosyonel dansçılar sahnede yerlerini aldı. Gecenin konseptine göre özel olarak hazırlanmış birbirinden gösterişli ve farklı kostümlerle sahneye çıkan dansçılar gecenin ışıltısına ışıltı kattılar. Retro’ya özel muhteşem kostümleri ile dikkat çeken dansçılar, dans şovları ile de oldukça büyük ilgi topladılar. Gece boyu birbirinden farklı kostüm ve şovlarla dans eden dansçılar gelen konuklardan tam not aldı. Beefather Night Party kapsamında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Eğlencenin adeta ‘Cin Etkisi’ gibi çarptığı gece unutulmaz anlar yaşandı.