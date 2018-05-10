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Retro’da durmak yok

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Eğlencenin, coşkunun ve müziğin her zaman doruklarda yaşandığı Retro Lounge’de tempo hiç düşmüyor

Retro’da durmak yok
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Retro Lounge, düzenlediği etkinlik ve organizasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Eğlencenin coşkunun ve müziğin doruklarda yaşandığı gecede gelen konuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Setlerin başında mekanın DJ i Ümit Akdeniz yine eşsiz performansı ile gelen konuklara eğlence dolu saatler yaşattı.

Başarılı DJ in çaldığı setler ve kendine özgü sahne performansı ile de gelen konuklardan tam not aldı.

Mekan sahibi Gamze Yücel’in son zamanlarda setlerin başındaki performansı dikkatlerden kaçmıyor. Ümit Akdeniz ile müthiş bir uyum sağlayan Gamze Yücel mekanına olan ilgiden oldukça memnun olduğunu da belirtmeden geçmedi.

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