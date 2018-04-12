Retro’da durmak yok

Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonuna yine damgasını vurdu

Girne’nin eğlencedeki vazgeçilmez adresi Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonuna yine damgasını vurdu.

Müziğin ve coşkunun doruklarda yaşandığı eğlence tavan yaptı. Gelen konuklar biran olsun yerinde durmadı. Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise bir ara setlerin başından ayrılıp konukların arasına katılarak dans etti.

Akdeniz’in sempatik tavırları ve gelen konuklara olan ilgisi ise gözlerden kaçmadı.

Mekan sahibi Gamze Yücel bir ara kabin başına geçerek müziğin ve eğlencenin ritmine yön verdi.

Başarısının sırrının eğlendirirken aynı zamanda eğlenmek olduğunu belirten Yücel halinden oldukça memnundu.