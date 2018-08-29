Retro’da coşku dorukta

Girne’deki Retro Lounge Bar, bayram programlarıyla da gece hayatına damgasını vurdu.

Bayramın birinci gecesi Türkiye’nin en ünlü perküsyon sanatçısı Ümit Peynircioğlu’nu ağırlayan mekan ikinci gecesi ise Melis Bilen’i konuk etti.

Mekanın sevilen DJ i Ümit Akdeniz ise bayram boyu Retro kabininde yerini aldı.



