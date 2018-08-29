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Retro’da coşku dorukta

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Girne’deki Retro Lounge Bar, bayram programlarıyla da gece hayatına damgasını vurdu.

Retro’da coşku dorukta
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Bayramın birinci gecesi Türkiye’nin en ünlü perküsyon sanatçısı Ümit Peynircioğlu’nu ağırlayan mekan ikinci gecesi ise Melis Bilen’i konuk etti.

Mekanın sevilen DJ i Ümit Akdeniz ise bayram boyu Retro kabininde yerini aldı.


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