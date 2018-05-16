Retro rengarenk

Girne’deki Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonuna yine damgasını vurdu.
Girne eğlence hayatına renk getiren Retro, geçtiğimiz hafta sonu Aphrodite Girls dans grubunu ağırladı.
Retro’ya özel dans şovları ve birbirinden özel kostümleriyle Aphrodite kızları yine gelen konuklardan tam not aldı.
Gece boyu oldukça yüksek performans gösteren dansçılar eğlenceye renk katmayı başardı. Eğlenceye katılabilen şanslı konuklar ise müziğin tadını doyasıya çıkardılar.
DJ Ümit Akdeniz’in setlerin başında olduğu unutulmaz gecede tabiri caizse yıkım yaşandı. DJ Ümit Akdeniz’in performans gösterdiği muhteşem gecede ritim biran olsun düşmedi.
Müziğin, dansın ve eğlencenin atmosferine kapılan konuklar adeta kendilerinden geçti.