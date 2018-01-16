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Retro Lounge fark yaratıyor

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Retro Lounge’de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Beefeather Night Party’de, Aphrodite Girls grubunun gece boyu süren dans şovlarıyla konuklar unutulmaz saatler yaşadı

Retro Lounge fark yaratıyor
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Girne’de eğlencenin rakipsiz ismi Retro Lounge düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor.

Beefeather Night Party ile geçtiğimiz hafta sonu yine konuklarına muhteşem bir gece yaşatan Retro Lounge eğlence konusunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Farklı konsept ve organizasyonlarla eğlenceseverlerin gönlüne taht kuran Retro, geçtiğimiz hafta sonu Aphrodite Girls’ü ağırladı. Aphrodite’in gece boyu süren dans şovları renkli görüntülere sahne oldu.

DJ Ümit Akdeniz’in muhteşem performansı ise yine geceye damgasını vurdu. Mekana gelen konuklar birbirinden hareketli setlerle doyasıya eğlenirken ritim biran olsun düşmedi.

Eğlencenin tavan yaptığı gecede tabiri caizse iğne atsan yere düşmüyordu.

Mekan sahibi Gamze Yücel yakın arkadaşı Aphrodite direktörü Greta ile gece boyu konuklarla birlikte doyasıya eğlenmeyi ihmal etmedi. Mekanın direktörü Mehmet Özkan Kurşun ise çaldığı setlerle müşterileri kendinden geçirdi

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