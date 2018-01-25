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Retro hız kesmiyor

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Retro Lounge Club, hem hafta arası hem de hafta sonu tıka basa dolarken, konuklar eğlencenin doruğuna çıkıyor

Retro hız kesmiyor
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Eğlence sektörünün ilk akla gelen mekanlarından Retro Lounge Club, birbirinden coşkulu gecelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hem hafta sonu hem hafta arası tıka basa dolan Retro’da tempo bir an olsun bile düşmüyor.

Coşkunun tavan yaptığı Resto gecelerinde yerlerinde duramayan konuklar bol bol dans ederek stres atıyor.

DJ kabininde Ümit Akdeniz harikalar yaratırken, konuklar sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu DJ Ümit Akdeniz için sürpriz doğum günü partisinin yapıldığı gecede müziğin ve dansın keyfine yine doyum olmadı.

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