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Retro doludizgin

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Eğlencenin tavan yaptığı Retro geceleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Retro doludizgin
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Girne gecelerinin ışıltısına ışıltı katan Retro Lounge gerçekleştirdiği etkinliklerle eğlence severlerin dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor.

Beefeather Night Party adı altında gerçekleşen gecede Aphrodite dansçılarının şovları misafirleri büyülerken DJ Ümit Akdeniz ise eğlencenin ritmini hep en üst seviyede tuttu.

Gecenin konseptine göre özel olarak hazırlanmış birbirinden gösterişli ve farklı kostümlerle sahneye çıkan dansçılar gecenin ışıltısına ışıltı kattılar.

Ümit Akdeniz de çaldığı setlerin dışında kendine özgü dans performansı ise gelenlerden tam not almayı başardı.

Mekanın sahibi Gamze Yücel ise kabinde setlerin başına geçip DJ Ümit Akdeniz’e desteğini esirgemedi.

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