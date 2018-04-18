Rast’la doludizgin eğlence

Yaptıkları müziklerle hayran sayısını hızla artıran, ülkemizin başarılı gruplarından Rast, sahne aldıkları Barricade Bar’da konukları mest ediyor

Lefkoşa Surlaiçi bölgesinde bulunan Barricade Bar’da sahne alan Rast grubu, performansıyla ilgi görüyor.

Grup programlarında yeni albümlerinden şarkıların yanı sıra popüler şarkılara da geniş yer veriyor.

Enerji dolu sahne performansıyla konuklardan büyük alkış alan Rast, programının ikinci bölümünde isteklere yer vererek daha duygusal şarkıları dinleyicilere sunuyor.

Eğlenmek için kendilerini tercih edenleri fazlasıyla memnun eden Rast, yaklaşık üç saat sahnede kalarak çok başarılı bir tablo çiziyor.