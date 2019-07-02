Polis’te 55. yıl resepsiyonu

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, hayati önem taşıyan yasaların geçmesinin toplumun güvenliği için elzem olduğunu vurguladı

Polis Örgütü’nün 55’inci yıldönümü dolayısı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da resepsiyona katıldı.

Resepsiyona eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, resepsiyonda, emekliye ayrılan personele plaketlerini de verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, emekliye ayrılan personeli tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Resepsiyonda konuşan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, polis örgütü olarak anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve halktan aldıkları büyük güçle günün 24 saati kamu düzeni ve insan haklarının korunması için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptıklarını söyledi.

Polisin görevini yaparken gücünü yasalardan aldığını hatırlatan Polis Genel Müdürü Manavoğlu, özellikle organize suçlar ile narkotik suçlarının önlenmesi konusunda hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yasa tasarılarının bir an önce yasalaşması gerektiğini belirtti.

Bilişim suçları ile ilgili yasanın olmamasının, gelişen teknoloji karşısında polis örgütünün elini zayıflattığını da ifade eden Manavoğlu, bu gibi hayati önem taşıyan yasaların geçmesinin toplumun güvenliği için elzem olduğunu vurguladı.

Resepsiyon, plaket takdimi ve kokteyl ile sona erdi.





Emekli Başmüfettiş Veli Gürpınar’a da Akıncı tarafından plaket verildi