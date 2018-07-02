banner107
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
19 0
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
43 0
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
70 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
54 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
77 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
159 0
Kazdağları
Kazdağları
129 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
99 0
banner82
banner147

Polisin 54’üncü gurur yılı

banner27

Polis örgütünün 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı

Polisin 54’üncü gurur yılı
banner137

Polis örgütünün 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı.


PGM bahçesinde yer alan kutlama resepsiyonu, önceki akşam saat 20:00’de Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer aldı. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, komutanlar ile çok sayıda davetli katıldı.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı resepsiyonda, emekliye ayrılan Polis Müfettişi Yusuf Sonay ve Polis Çavuşu Erhan Boranbay’a plaketlerini verdi.

Gecede sahne alan Lütfiye Özipek de polis mensuplarına güzel bir gece yaşattı.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.