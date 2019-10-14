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Polemityalılar dayanışma gecesinde buluştu

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Güzelyurt’un süper lig kulüplerinden Polemityalıların kulübü Binatlı camiası büyük bir dayanışma örneği göstererek dayanışma gecesinde buluştu

Polemityalılar dayanışma gecesinde buluştu
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Güzelyurt’un köklü kulüplerinden Binatlı Spor Kulübü dayanışma gecesi düzenleyerek kulübe katkı koyanlarla buluştu.

Binatlı Spor Kulübü Lokalinde yapılan ve katılımın yoğun olduğu geleneksel dayanışma gecesinde eski futbolcuların yanı sıra yeni sporcular ve Binatlı camiası büyük bir dayanışma örneği göstererek geceye renk kattı.

Gecenin başında davetlilere seslenen Başkan Orsel Neşe, Binatlı’nın büyük bir kulüp olduğunu ve son yıllarda başarıya aç olduğunu dile getirerek, yakaladıkları çıkışın bu sezonla sınırlı kalmayacağını ifade etti.

 

Neşe, katılanlara da teşekkürlerini ileterek, sezonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Binatlı’nın düzenlediği dayanışma gecesine Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özcınar, bazı bölge milletvekilleri ve diğer konuklar katıldı.

Dayanışma gecesinin düzenlenmesinde büyük payı olan Binatlı Kadın Kolları iki gece boyunca gece için hazırlık yaparak takdir topladılar.

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