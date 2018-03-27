Polatpaşa 1980 mezunları özlem giderdi

Polatpaşa Ortaokulu’nun 1980 yılı mezunları, Doğuş Mesarya Restoran’da buluşarak, hem eğlendi hem de hasret giderdi

Necat KÜLAHLILAR Polatpaşa Ortaokulu 1980 mezunları, geçtiğimiz Cuma akşamı Doğuş Mesarya Restoran’da buluştu. Coşku içinde geçen geceye eski mezunlar ve o dönemin öğretmenleri katıldı. 1980 mezunları hasretle birbirlerini kucaklarken geceye katılan öğretmenlere plaketler verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise piyanist Okan Alan eşliğinde Demet Gençelli sahne alarak birbirinden güzel şarkılar seslendirip geceye renk kattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Seda Ay sahne alarak güzel şarkılarla geceye katılanları coşturdu. Gecenin sonunda ise Polatpaşa Orta Okulu 1980 mezunları yazılı pasta kesildi.