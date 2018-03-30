Pist bir an olsun boş kalmadı

Meril Restoran’da sahne alan sanatçılar, hareketli şarkılarla konuklarını adeta yerlerinde oturtmadılar

Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da Cuma ve Cumartesi gecesi eğlenceleri adeta vur patlasın çal oynasın havasında sürüyor.

Mekanın daimi sanatçılarından Fisun, Demet, Çilem Şahan ve klavyede İrfan birbirinden hareketli şarkıları ile Meril Restoran’da gelen konuklara keyifli bir eğlence sunarken, Özlem Sultan danslarıyla mekana renk katmaya devam ediyor.

Eğlence severlerin hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadığı gecelerde doğum günleri kutlandı.

Bu arada Meril Resturant Direktörü Meryem Dağcın’a yapılan sürpriz doğum günü pastası kesimi ise gecenin güzelliklerinden biri idi.