Personel gecesinde doyasıya eğlence

Merit Lefkoşa Hotel personeli, 2019 yılının yorgunluğunu eğlenerek attı, zengin piyango çekilişi ile tüm personele hediyeler dağıtıldı

Merit Lefkoşa Hotel yönetici ve çalışanları eski yılın yorgunluğunu atmak ve yeni yılı karşılamak için düzenlenen personel gecesinde bir araya geldiler.

2. Gece üst üste gerçekleşen ve tüm personelin katılımda bulunduğu personel balosunda,

Genel Müdür Mine Gürses ve otel yöneticileri tüm personeli kapıda karşıladılar.

Gecede, 2019 yılında 12 ay boyunca seçilen ayın personelleri arasında yapılan kura ile belirlenen 2019 yılı personelleri; Sedat Paksoy ve Celal Yalçın’a plaketleri ve ödülleri takdim edildi.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, personele hitaben yaptığı konuşmasında; yoğun geçen bir yılın ardından sayısız organizasyon ve misafir ağırlamalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı Sanatçısı Ayşegül Zayim ve orkestrasının muhteşem sahne performanslarıyla tüm personelin doyasıya eğlendiği gecede, zengin piyango çekilişi ile de tüm personele hediyeler dağıtıldı.