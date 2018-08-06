Paris Hilton, verdiği partide Ada’yı salladı

Ünlü model Paris Hilton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında ülkemizde DJ performansı sergilerken, Hilton kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ile de tek tek ilgilendi

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Platinum Rush European 2018 Avrupa turnesi kapsamında ülkemizde DJ performansı sergiledi.

Limak Cyprus Deluxe Hotel’de binlerce kişinin katıldığı partide muazzam bir şov gerçekleştiren Hilton, izleyenleri büyüledi.

Muhteşem bir havai fişek gösterisi ile başlayan şov, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Hilton kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ile de tek tek ilgilendi.

Cumartesi günü öğle saatlerinde Limak Holding’e ait özel jetle İbiza’dan hareket ederek Ercan Havalimanı’na inen Hilton, Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

‘SEVE SEVE TEKRAR GELİRİM’

Hilton, basın mensuplarının soruları üzerine "Başka organizasyonlar olması durumunda seve seve tekrar gelirim" dedi.

Kuzey Kıbrıs’ı nasıl bulduğu ve daha önce araştırma yapıp yapmadığı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Hilton, “Seyahat etmeyi ve yeni şeyler denemeyi, yeni insanlarla tanışmayı ve yeni yerler görmeyi seviyorum. Ayrıca ailem bir otel grubuna sahip olduğu için yeni yerler görmek bana ilham veriyor. Buraya gelmeden önce de araştırdım. Limak Cyprus da çok güzel bir otel” dedi.

Arkadaşlarının da daha önce Kuzey Kıbrıs’ta balayına geldiğini belirten Hilton, “Burası çok güzel ve tatil için harika bir yer” dedi. Hilton, böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek çok eğlendiğini belirtti.

‘GURUR DUYUYORUZ’

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu da ünlü model Paris Hilton'u KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ada’ya bugüne kadar gelen en ünlü kişinin Paris Hilton olduğunu ve kendisini Limak Cyprus Deluxe Hotel’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kavaloğlu, “Kuzey Kıbrıs turizmine gönül vermiş bir yatırımcı olarak bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.