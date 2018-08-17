banner107
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
8 0
Salamis keyfine doyum olmuyor
Salamis keyfine doyum olmuyor
39 0
“Umutlarımızla oynanıyor”
“Umutlarımızla oynanıyor”
16 0
Piyasaya denetim başladı
Piyasaya denetim başladı
52 0
“Hükümeti gayretli gördüm”
“Hükümeti gayretli gördüm”
25 0
“Okullar öğretmensiz açılacak”
“Okullar öğretmensiz açılacak”
68 0
Cindy’den giriş izni alamadı
Cindy’den giriş izni alamadı
24 0
Transferin kralı Halk Evi
Transferin kralı Halk Evi
218 0
banner82
banner147

Papageno’da enerji hiç düşmüyor

banner27

Papageno Bar’da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay, çaldığı temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendiriyor

Papageno’da enerji hiç düşmüyor
banner137

Girne’de bar eğlencesinin değişilmez mekanlarından Papageno Bar, eğlence severlerin akınına uğramaya devam ediyor.

Kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle sektörün zirvesinde yer alan Papageno, gerek hafta içi gerekse hafta sonları eğlence severlerin uğrak mekanı oluyor.

Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay’la eğlence bir başka yaşanıyor.

DJ Uğur Atay, set başında çaldığı temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.