Papageno’da enerji hiç düşmüyor

Papageno Bar’da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay, çaldığı temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendiriyor

Girne’de bar eğlencesinin değişilmez mekanlarından Papageno Bar, eğlence severlerin akınına uğramaya devam ediyor.

Kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle sektörün zirvesinde yer alan Papageno, gerek hafta içi gerekse hafta sonları eğlence severlerin uğrak mekanı oluyor.

Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay’la eğlence bir başka yaşanıyor.

DJ Uğur Atay, set başında çaldığı temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor.