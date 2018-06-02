Papageno cıvıl cıvıl

Papageno Bar, kış sezonunda olduğu gibi yaz sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Girne’de eğlencenin vazgeçilmez adresi olmaya devam eden Papageno Bar, kış sezonunda olduğu gibi yaz sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle fark yaratan yer Papageno, gerek hafta içi gerekse hafta sonları eğlence severlerin eğlence durağı oluyor. Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay’la eğlence bir başka yaşanıyor. DJ Uğur Atay, temposu yüksek şarkılarla konukları hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar hiç düşmüyor.