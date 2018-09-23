Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar

Genç çift Nurçin ile Cafer Palm Beach Otel bahçesinde gerçekleşen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdiler

Nurten Göndermez –Mehmet Hocaoğlu (merhum) çiftinin güzeller güzeli kızları Nurçin ile Meryem – Turan Erenköylü çiftinin yakışıklı oğulları Cafer, geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Mağusa’nın tercih edilen oteli olan Arkın Palm Beach Hotel’de yapılan muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.

Genç çifti, bu mutlu gecelerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmazlarken, geç saatlere kadar eğlence sürdü.

Gelin ve damadın şıklıkları yanında konukların da şıklıkları Palm Beach Otel bahçesini adeta ışıldattı.