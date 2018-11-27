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Palm Beach’te Korhan’lı geceler

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Arkın Palm Beach Hotel, “Hoşgeldin Kış Gecesini” Korhan Saygıner’in muhteşem sahne performansı ile kutlarken, sanatçı gecede konukları bir an olsun yerlerinde oturtmadı

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Palm Beach’te Korhan’lı geceler
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Gazimağusa bölgesinin en güzide otellerinden olan Arkın Palm Beach Hotel  “Hoşgeldin Kış Gecesini” Korhan Saygıner’in muhteşem sahne performansı ile kutladı.

Birçok seçkin davetlinin katıldığı gecede, Korhan konukları yerinde oturtmadı.  

Birbirinden seçkin şarkıları seslendiren sanatçı, konuklara eşsiz bir gece yaşattı.

Gecede birçok konuk kendi doğum günlerini de kutlamayı ihmal etmedi.

Gazimağusa'nın eğlence yeri olan Arkın Palm Beach Hotel kış sezonu boyunca misafirlerini yerli ve yabancı birçok ünlü sanatçı ile buluşturmaya devam edecek.

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