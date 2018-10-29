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Palm Beach’te Ferhat Göçer rüzgârı

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Arkın Palm Beach Hotel’de sahne alan Ferhat Göçer, konuklara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu

Palm Beach’te Ferhat Göçer rüzgârı
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Gazimağusa’da düzenlediği etkinlikler ve konserler ile adından sürekli söz ettiren Arkın Palm Beach Hotel’de, geçtiğimiz akşam Ferhat Göçer rüzgârı esti.

MHA’nın haberine göre Arkın Palm Beach Hotel’de sevenleriyle buluşan Türkiye’nin değerli seslerinden Ferhat Göçer, “Yıllarım Gitti, Cennet, Unutmuş Çoktan” gibi birçok sevilen şarkısını seslendirerek dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Gecenin sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı potpurisini seslendiren Göçer, dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

 

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