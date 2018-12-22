Özok Hyundai’den, Tucson ve Kona dopingi

Özok Hyundai, Hyundai Tucson ve Kona marka araçları görücüye çıkardı. Modern ve dinamik yapısıyla Tuscon ile cesur ve fütüristik bir SUV olan Kona, göz kamaştırdı

Özok Group firmalarından Özok Hyundai, Haspolat’taki Plaza’da Çarşamba günü Hyundai Tucson ve Kona araçların basın lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanın açılış konuşmasını yapan Özok Hyundai Genel Müdürü Kemal Saygınsoy yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Özok Otomotiv 1979’da tek kat galeri olarak başladığı hizmetine 2015 yılından beri 6000 m2 kapalı alanda, Avrupa standartlarında bir tesis inşa ederek yoluna devam etmektedir. Hyundai Özok, satış ve satış sonrası, sigorta, ikinci el, klasik araçların bulunduğu prestij showroom’uyla ve sosyal tesisleriyle Kıbrıs halkına Avrupa standartlarında hizmet sunmaktadır.

Özok Hyundai organizasyonu, gerek satış gerek satış sonrası müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla hizmet vermektedir. Özok Hyundai güvenilirliği ile Kıbrıs’taki kurumsal firmaların, rent-a-car’ların ve araç tutkunlarının tercih ettiği bir firma olmuştur. Bu motivasyonla Özok Hyundai müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına devam etmektedir.

Hyundai Assan ile birlikte yapılan uzun çalışmalar sonucunda Hyundai Tucson ve Kona modellerimizi Türkiye ile aynı anda satışa sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

HYUNDAİ TUSCON MODERN VE DİNAMİK

Lansmanı yapılan araçlardan, Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor.

Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değişen diğer parçalar. Ayrıca, yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil son derece ilgi çekiyor.

Yeni Tucson, gelişmiş güvenlik özellikleri ve wireless kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da öne çıkıyor. Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunmaktadır.

Euro NCAP (5 Yıldız) ve IIHS (Top Safety Pick Plus) gibi çarpışma testlerinden en üst seviye sonuçları alarak ne denli güvenli olduğunu kanıtlayan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla da bu geleneğini devam ettiriyor. Tucson, 360 derece kamera sistemi sayesinde artık park ve en dar alanlardaki manevralarda üst düzey konfor sunmuş oluyor. Aracın dört bir yanındaki kameralar sayesinde en sıkışık alanlarda bile rahatlıkla park imkanı sunuyor.

HYUNDAİ KONA, CESUR VE FÜTÜRİSTİK BİR SUV

Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV.

Hyundai’nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Çoklu Ön Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA'nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan barlarıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan LED arka lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor.

Hyundai KONA, tanıtılmasının üzerinden çok geçmemesine rağmen birçok ülkede Yılın Tasarımı ödülünü kazandı. Fakat KONA’nın tasarımı açısından aldığı en önemli ödüller ise IF Design ve Red Dot Design ödülleriydi. Ayrıca Hyundai KONA, Euro Ncap çarpışma testlerinden de beş yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış oldu.

Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için de çok yüksek seviyede bağlantı özellikleriyle donatılan Hyundai KONA, isteğe bağlı sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile destekleniyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğiyle de akıllı telefonlar için son derece pratik bir kullanım imkanı sunuluyor.