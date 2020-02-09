banner255
banner69
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
324 0
Girne’nin zirve yürüyüşü
Girne’nin zirve yürüyüşü
196 0
 
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
19 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
90 0
39 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
2.3B 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
36 0
banner374

Özgürgün keyif yapıyor

banner27

Özgürgün keyif yapıyor

KKTC eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün, aleyhindeki tüm suçlamalara aldırmaksınız, İstanbul’da manken- oyuncu eşi İnci Pars Özgürgün ile gününü gün ediyor.

En son, Nişantaşı’nda şapkası ile Türkiye magazin basınınında dikkatini çeken Özgürgün, magazin sayfalarına manşet oldu.

Özgürgün, Nişantaşı’nda, eşi İnci Pars Özgürgün ile el ele görüntülendi.

Meclis çalışmalarına aylardır katılmayan ve “Beni vekillikten atın” diye meydan okuyan Hüseyin Özgürgün, bir yandan da sağlık raporları ile Meclis çalışmalarına katılmamasını yasal bir zemine dayandırıyor.

Özgürgün, İstanbul’da günün gün ederken, KKTC’ye aleyhindeki “banka hesabında hesabını veremediği paraların” kaynağı nedeniyle dönemediği ifade ediliyor.

Bir süredir, Özgürgün ile temasa geçen UBP’liler ise sık sık İstanbul’a gidip geliyor.

Özgürgün cephesindeki son gelişmelerin, Cumhurbaşkanı adayı UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından da yakından takip edildiği gelen bilgiler arasında.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.