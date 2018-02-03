Oynamayan kalmadı

Alaçatı Restoran’a eğlenmeye giden konuklar, Ümran ve Kani’nin birbirinden hareketli parçalarıyla sahneyi hiç boş bırakmıyor

Alaçatı Restoran yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizin sevilen sanatçılarından Ümran ve klavyede Kani, Lapta’daki Rose Garden’s Otel bünyesinde bulunan Alaçatı’da seslendirdikleri parçalarla konuklara güzel ve eğlenceli geceler yaşatmaya devam ediyor.

Alaçatı Restaurant’ta geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen gecede sanatçılar Ümran ile Kani’nin yanında Kıbrıs’ın başarılı oryantali Yasemin’in sergilediği performansla konuklar bir dakika olsun yerlerinde oturmadı.

Gecede bulunanlar arasında Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, asbaşkan Oktay Çocuk ve eski asbaşkan Ali Karavezirler de vardı.