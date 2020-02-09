Oynamayan kalmadı

Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahne alan Yunan müziğinin duayeni Anastasia Kalogeropoulou, söylediği şarkılarla konukları coşturdu

Yunan ve Balkan müziğinin duayeni Anastasia Georgiadou, geçtiğimiz gece Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da sevenleri ile buluştu.

Yunan müziğinin unutulmaz şarkıları Anastasia ile Merit Lefkoşa sahnesinde yeniden hayat buldu. Anastasia, tüm gece boyunca Türk ve Rum sevenleri eşliğindeki özel sirtaki ve oryantal danslarıyla muhteşem bir konsere imza attı. Eğlencenin tadı dansla çıkar diyen müzik severler, pisti hiç boş bırakmadı.

Eğlenceyi zirveye taşıyan Gallis’in nefis yorumu ve zengin repertuarı ile gecede unutulmaz anılar biriktiren konukların kulaklarının pası silindi.