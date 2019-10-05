Öykü, sesiyle mest etti

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Öykü Gürman geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne'de The Arkın Colony Hotel bünyesinde bulunan The House'da sahne alarak konukları eğlendirdi.
Öykü Gürman, muhteşem sesi ve güzelliğiyle konuklardan tam not alırken, bine aşkın konuğun izlediği konserde güzel anlar yaşandı.
Sanatçı sahnede kaldığı 2 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar seslendirirken, konseri izlemeye gelenlerle birlikte sahnede dans etti.
Konseri izlemeye gelen konuklar ise muhteşem bir konser izlemenin keyfini yaşadılar.