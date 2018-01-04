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Oscar’da Metin Şentürk’le eğlenceli gece

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Fantezi müziğin güçlü sesi Metin Şentürk, yılbaşı gecesi Skull King Casino’da muhteşem şarkılarla kendisini dinlemeye gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı

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Oscar’da Metin Şentürk’le eğlenceli gece
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Türkiye’nin fantezi müziğinin sevilen ismi Metin Şentürk, yılbaşı gecesi Oscar Hotel’de hizmet veren Skull King Casino’da muhteşem şarkılarla unutulmaz bir geceye imza attı. 
Şentürk, sevilen unutulmaz şarkılarından ‘Tek Yürek, Sitem, Sensizlik Kalbe Zararlı’ gibi şarkıları sevenleri eşliğinde söyledi. Neredeyse tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar gece boyunca anılarını tazeledi.

Eğlencenin temposunun hiç düşmediği gecede konuklar da coşkulu saatler yaşamanın keyfini çıkardı.

Mekandaki atmosferden oldukça memnun olan Metin Şentürk, bir kez daha hayranlarıyla ile birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi.
Yeni yılın ilk dakikalarında casino yönetimin kestiği pasta ile coşku artarken, konuklara tatlı bir yeni yıl geçirilmesi dileğinde bulunuldu.

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