Örge Volkan coştu coşturdu

Ülkemizin güçlü seslerinden Örge Volkan’ın konuk olduğu Unlimited Cafe& Bar’da unutulmaz saatler yaşandı

Niyazi Ergülen

Güzelyurt bölgesinde kış aylarıyla birlikte hizmete giren eğlence mekanı Unlimited Cafe& Bar haftanın üç gecesi yaptığı canlı müzikli eğlenceyle bölgenin uğrak yeri oldu.

Özellikle öğrenci ve gençlerin ilgi odağı olan mekan, bazı gecelerde ise orta yaştan vatandaşların da katılımıyla renkleniyor.

Geçtiğimiz akşam ülkemizin değerli ve güçlü seslerinden Örge Volkan’ın konuk olduğu UnlimitedCafe& Bar’da unutulmaz saatler yaşandı. Örge Volkan’ın seslendirdiği hareketli parçalarla coşan konuklar, zaman zaman ise slow parçalarla dans pistinde dans etmeyi ihmal etmedi.