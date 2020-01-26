banner255
banner69
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
2 0
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
6 0
 
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
27 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
86 0
19 0
Genesis, SUV ailesini genişletecek
Genesis, SUV ailesini genişletecek
11 0
Trodos'a ulaşım zor
Trodos'a ulaşım zor
15 0
banner374

Örge Volkan coştu coşturdu

banner27

Ülkemizin güçlü seslerinden Örge Volkan’ın konuk olduğu Unlimited Cafe& Bar’da unutulmaz saatler yaşandı

Örge Volkan coştu coşturdu

Niyazi Ergülen

Güzelyurt bölgesinde kış aylarıyla birlikte hizmete giren eğlence mekanı Unlimited Cafe& Bar haftanın üç gecesi yaptığı canlı müzikli eğlenceyle bölgenin uğrak yeri oldu.

Özellikle öğrenci ve gençlerin ilgi odağı olan mekan, bazı gecelerde ise orta yaştan vatandaşların da katılımıyla renkleniyor.

Geçtiğimiz akşam ülkemizin değerli ve güçlü seslerinden Örge Volkan’ın konuk olduğu UnlimitedCafe& Bar’da unutulmaz saatler yaşandı. Örge Volkan’ın seslendirdiği hareketli parçalarla coşan konuklar, zaman zaman ise slow parçalarla dans pistinde dans etmeyi ihmal etmedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.