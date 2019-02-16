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Optimum talihlileri rüya gibi bir sevgililer günü geçirdi

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Koopbank’ın kredi kartı olan OptimumCard kullanıcıları, Koopbank’ın Sevgililer Günü kampanyası çerçevesinde gerçekleşen çekiliş sonrasında Bellapais Gardens Restoran’da rüya gibi bir sevgililer günü geçirdi

Optimum talihlileri rüya gibi bir sevgililer günü geçirdi
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OptimumCard bu sevgililer gününde de 5 çifte unutulmaz bir gece yaşattı. “Aşkın Optimum Hali” sloganı ile 22 Ocak — 11 Şubat 2019 tarihleri arasında, Optimum ve Koop24 kartları (DAÜ Öğrenci Kampus Kart, ÖYAK, K.T. Öğretmenler Koop, Lefkoşa İktisat Koop ve Memurlar Koop kartları) ile Optimum POS cihazlarından alışveriş yapan kart kullanıcıları, alışveriş tutarının her 75 TL'lik kısmı ile kampanyada 1 çekiliş hakkı kazandı.


12 Şubat 2019 Salı günü, noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleştirilen çekilişte ise 5 şanslı Koopbank müşterisi yemeğe gitme şansı yakaladı.


Yapılan çekilişte Mustafa Dinçsoy, İsmail Boran, Neriman Hüseyin, İbrahim Tombul ve Ali Özler çift kişilik sevgililer günü yemeğine Koopbank’ın davetlisi olarak katıldı. Geceye özel hazırlanan sevgililer günü menüsü, aşk pastası ve şarap eşliğinde talihliler unutulmaz bir gece yaşadı. 


Koopbank’tan yapılan açıklamada OptimumCard ile Optimum POS cihazlarından alışveriş yapan müşterilere yönelik kampanyaların aralıksız devam edeceği ve Optimum’un yeni sürprizlerinin müşterileriyle buluşacağı vurgulandı. 

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