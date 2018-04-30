Ömür Gedik coşkusu

Retro’da sahne alan Ömür Gedik, müzik ziyafeti çekti

Yaptığı konser ve organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Retro Lounge geçtiğimiz hafta sonu Ömür Gedik’i konuk etti.

Yoğun ilginin olduğu gecede Ömür Gedik şarkılarıyla herkese müzik ziyafeti çekti.

Beefeather Night adı altında düzenlenen etkinlikte Aphrodite Girls’in birbirinden güzel dansçıları en özel kostümleriyle muhteşem bir şova imza attı. Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise eğlencenin ritmini hep zirvede tutmayı başardı.

Mekanın sahibi Gamze Yücel’in yakın arkadaşı Alican’ın doğum günü kutlaması ise renkli görüntülere sahne oldu.