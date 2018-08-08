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Olga Napoli ile müzik keyfi

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Girne Park Avm’de yer alan BigBoss Chivas Night etkinliği büyük ilgi gördü

Olga Napoli ile müzik keyfi
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Son zamanların gözde mekanı BigBoss adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 

Girne’nin ritmi yüksek Chivas Party geceleriyle dikkat çeken BigBoss’ta Olga Napoli ile canlı müzik keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Mekan geçtiğimiz hafta sonu oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Chivas Night Party adı altında her hafta sonu konuklara özel programlar yaşatan organizasyon gelen konuklardan tam not aldı.

Canlı müzikte Olga Napoli BigBoss özel repertuarı ile sahne alırken setlerin başında ise DJ Andım Çağdan vardı.

Oldukça yoğun ilgi gören gecede yaşanan renkli görüntüler objektiflere de yansıdı.Gecede Chivas kızları ise gelen konuklara özel ikramlar yapmayı ihmal etmedi.

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