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Oğuzhan’lı Golden Cage büyülüyor

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Golden Cage’te sahne alan Oğuzhan’ın muhteşem performansı ve Zenne ile Rio ateşi kızlarının şovlarıyla eğlenen konuklar coştukça coşuyor

Oğuzhan’lı Golden Cage büyülüyor
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Ülkemiz sahnelerinin sevilen sesi Oğuzhan, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Golden Cage’te muhteşem bir geceye daha imza attı.

Her Cumartesi akşamı Cratos Premium’un beğenilen restoranı Golden Cage’te sahne alan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahneye çıktı.

Her zaman olduğu gibi birbirinden güzel şarkıları ile coşturan sanatçı, şıklığı ile de dikkat çekti. Zenne ve Rio Ateşi kızlarının şovlarıyla devam eden gece Oğuzhan’ın muhteşem performansıyla son buldu.

Kendine özgü dekorasyonu ve mistik atmosferi ile her zaman olduğu gibi yine kendine hayran bırakan Golden Cage, canlı müziği ve birbirinden lezzetli Lübnan yemekleriyle de gönüllere taht kurmuş durumda.

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