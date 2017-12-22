Oğuzhan’la felekten bir gece

Golden Cage’te sahneye çıkan Oğuzhan, gösterdiği performansla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti; enerjisiyle gümbür gümbür bir eğlence yaşattı

Sevilen sanatçı Oğuzhan, Girne’deki Port Cratos Hotel’in elit mekanı Golden Cage’de geçtiğimiz Cumartesi gecesi göstermiş olduğu performansıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı. Ülkemizin yanı sıra Türkiye’den de geniş hayran kitlesine sahip ses sanatçısı Oğuzhan, seslendirdiği en yeni ve sevilen şarkılarla dinleyicisini mest etti. Renkli anların yaşandığı geceye sahne gösterileriyle başlayan Oğuzhan’a Türkiye’de kariyer sahibi dansçılar ateş şovları ve oryantal danslarıyla eşlik etti. Oğuzhan, yenilenen repertuarı ve muhteşem enerjisiyle eğlenceye damgasını vururken, konuklar unutulmaz bir gece yaşadılar.