Oğuzhan’la eğlenceye doyum olmuyor

Port Cratos Hotel’in parlayan yıldızı Golden Cage’te hafta sonları sahne alan Oğuzhan, söylediği birbirinden hareketli parçalarla adeta mekanı salladı

Lezzet ve eğlencenin cazibe merkezi Port Cratos Hotel’in parlayan yıldızı Golden Cage, hafta içi misafirlerine sunduğu eşsiz Lübnan lezzetlerinin yanı sıra Cumartesi gecesi eğlencesini Oğuzhan’ın sahne performansıyla ikiye katlıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu da deyim yerindeyse mekanı sallayan Oğuzhan, gecede sevilen şarkılarını söylerken oynamayan kalmasın diye neşeli ve eğlenceli şarkıları tercih etti.

Sahnede hareketli şarkıları seslendiren Oğuzhan ve Golden Cage, lezzetin ve eğlencenin altın çağını yaşatmaya devam ediyor.

Oğuzhan’la birlikte gecede sahne alan oryantal da yaptığı kıvrak danslarla konukları coşturmayı başardı.