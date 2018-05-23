banner107
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
113 0
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
324 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
66 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
345 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
30 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
42 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
206 0
banner82
banner147

Oğuzhan’la eğlence tavan yaptı

banner27

Golden Cage’te sahne alan Oğuzhan, seslendirdiği şarkılarıyla tüm konuklarını yine doyasıya eğlendirdi

Oğuzhan’la eğlence tavan yaptı
banner137

Port Cratos’un lezzet ve eğlence denilince akla ilk gelen mekanı Golden Cage geçtiğimiz Cumartesi gecesi yine Kıbrıs’ın en sevilen sesi Oğuzhan’la dillerden düşmeyecek bir geceye daha imza attı.

 

Oğuzhan, birbirinden güzel şarkıları ile tüm konuklarını doyasıya eğlendirirken, bol bol alkış topladı.

Mekânın dans ekibi de özel şovlarını sergileyerek Golden Cage’i dolduranları coşturmayı başardı.

Port Cratos Genel Müdür Yrd. Işık Türkmen yaz sezonu için Ada Halkına çok özel sürprizler hazırladıklarını söyledi.

Türkmen, her sene olduğu gibi bu sene de dillerden düşmeyecek konsept ve 1001 gece eğlencelerini eğlence severler ile Port Teras’ta buluşturacaklarını belirtti.

Işık Türkmen “Bizler işletmelerimiz olarak kazandığımız bu değerli tecrübelerimizi Ada halkına yansıtmanın ve onlardan gelen olumlu geribildirimleri görmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Gelen misafirlerimizin işletmelerimizden mutlu olarak ayrılması bizim en büyük zenginliğimizdir” dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.