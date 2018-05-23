Oğuzhan’la eğlence tavan yaptı

Golden Cage’te sahne alan Oğuzhan, seslendirdiği şarkılarıyla tüm konuklarını yine doyasıya eğlendirdi

Port Cratos’un lezzet ve eğlence denilince akla ilk gelen mekanı Golden Cage geçtiğimiz Cumartesi gecesi yine Kıbrıs’ın en sevilen sesi Oğuzhan’la dillerden düşmeyecek bir geceye daha imza attı.

Oğuzhan, birbirinden güzel şarkıları ile tüm konuklarını doyasıya eğlendirirken, bol bol alkış topladı.

Mekânın dans ekibi de özel şovlarını sergileyerek Golden Cage’i dolduranları coşturmayı başardı.

Port Cratos Genel Müdür Yrd. Işık Türkmen yaz sezonu için Ada Halkına çok özel sürprizler hazırladıklarını söyledi.

Türkmen, her sene olduğu gibi bu sene de dillerden düşmeyecek konsept ve 1001 gece eğlencelerini eğlence severler ile Port Teras’ta buluşturacaklarını belirtti.

Işık Türkmen “Bizler işletmelerimiz olarak kazandığımız bu değerli tecrübelerimizi Ada halkına yansıtmanın ve onlardan gelen olumlu geribildirimleri görmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Gelen misafirlerimizin işletmelerimizden mutlu olarak ayrılması bizim en büyük zenginliğimizdir” dedi.